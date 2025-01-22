Фанаты «Ман Сити» – болельщикам «ПСЖ»: «Чемпионы Европы. Вы никогда этого не споете»

Фанаты «Манчестер Сити» потроллили болельщиков «ПСЖ».

Команды проводят матч на «Парк-де-Пренс» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

Перед началом встречи болельщики гостей скандировали кричалку, адресованную фанатам соперника: «Чемпионы Европы. Вы никогда этого не споете».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.