Фанаты «Ман Сити» – болельщикам «ПСЖ»: «Чемпионы Европы. Вы никогда этого не споете»
Фанаты «Манчестер Сити» потроллили болельщиков «ПСЖ».
Команды проводят матч на «Парк-де-Пренс» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).
Перед началом встречи болельщики гостей скандировали кричалку, адресованную фанатам соперника: «Чемпионы Европы. Вы никогда этого не споете».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Сэма Ли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем