59 ультрас «ПСЖ» задержали в Германии перед матчем ЛЧ со «Штутгартом», чтобы избежать столкновений (RMC Sport)
59 фанатов «ПСЖ» задержали в Германии перед матчем со «Штутгартом».
Сегодня команды встретятся в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов.
По данным RMC Sport, в ночь на среду обстановка в центре Штутгарта была напряженной из-за активности ультрас обеих команд, при этом фанатов «Штутгарта» сопровождали около 50 представителей ультрас «Сент-Этьена». Полиция задержала 59 фанатов «ПСЖ», чтобы предотвратить серьезные инциденты.
Также сообщается, что в день матча, на котором ожидается присутствие 3300 болельщиков «ПСЖ», будут усилены меры безопасности.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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