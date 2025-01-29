59 ультрас «ПСЖ» задержали в Германии перед матчем ЛЧ со «Штутгартом», чтобы избежать столкновений (RMC Sport)

59 фанатов «ПСЖ» задержали в Германии перед матчем со «Штутгартом».

Сегодня команды встретятся в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов.

По данным RMC Sport, в ночь на среду обстановка в центре Штутгарта была напряженной из-за активности ультрас обеих команд, при этом фанатов «Штутгарта » сопровождали около 50 представителей ультрас «Сент-Этьена ». Полиция задержала 59 фанатов «ПСЖ », чтобы предотвратить серьезные инциденты.

Также сообщается, что в день матча, на котором ожидается присутствие 3300 болельщиков «ПСЖ», будут усилены меры безопасности.