Аморим об «МЮ»: «Я смотрю не на таблицу АПЛ, а на то, что нужно улучшить. Поддержка болельщиков – признак того, что мы делаем что-то хорошо»
Рубен Аморим высказался о нынешнем положении «Манчестер Юнайтед».
После 23 матчей манкунианцы занимают 12-е место в АПЛ, набрав 29 очков.
«Сейчас нет смысла смотреть на турнирную таблицу [Премьер-лиги], потому что мы не на вершине и не на верхних позициях. Нужно осознавать контекст. Я смотрю не на позицию в таблице, а на то, что делает команда, что нам нужно улучшить.
Главное, чтобы у нас было четкое представление того, что мы хотим сделать, и четкий путь к этому. Даже в сложные времена мы не теряемся. Возможно, мы больше расстроены и злы, но мы знаем, куда идти.
Чувствовать поддержку болельщиков, несмотря на плохие результаты, – признак того, что мы что-то делаем хорошо», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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