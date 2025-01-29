Аморим об «МЮ»: «Я смотрю не на таблицу АПЛ, а на то, что нужно улучшить. Поддержка болельщиков – признак того, что мы делаем что-то хорошо»

Рубен Аморим высказался о нынешнем положении «Манчестер Юнайтед».

После 23 матчей манкунианцы занимают 12-е место в АПЛ, набрав 29 очков.

«Сейчас нет смысла смотреть на турнирную таблицу [Премьер-лиги], потому что мы не на вершине и не на верхних позициях. Нужно осознавать контекст. Я смотрю не на позицию в таблице, а на то, что делает команда, что нам нужно улучшить.

Главное, чтобы у нас было четкое представление того, что мы хотим сделать, и четкий путь к этому. Даже в сложные времена мы не теряемся. Возможно, мы больше расстроены и злы, но мы знаем, куда идти.

Чувствовать поддержку болельщиков, несмотря на плохие результаты, – признак того, что мы что-то делаем хорошо», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».