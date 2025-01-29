«МЮ» консультируется с ведущим тренером по легкой атлетике Маррой. Аморим обеспокоен физической формой игроков
По данным The Times, главный тренер «МЮ» Рубен Аморим обеспокоен физической формой игроков – у некоторых из них есть проблемы с процентом жира в организме.
Сообщается, что в течение последних нескольких недель «Манчестер Юнайтед» работает с тренером по легкой атлетике Гарри Маррой – 78-летний специалист консультирует клуб в области фитнеса и спортивной науки. Марра был признан лучшим тренером года после Олимпиады в Рио-Де-Жанейро в 2016 году, под его руководством Эштон Итон дважды устанавливал мировой рекорд в десятиборье.
Отмечается, что в этом сезоне «МЮ» уже провел ряд мероприятий под руководством экспертов в области медицины и лечения травм, механики движений, питания и силовых тренировок. В консультациях участвовали профессионалы из футбольной индустрии и за ее пределами.
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