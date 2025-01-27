«После двух месяцев в «МЮ» мне 50». Аморим пошутил в ответ на поздравление с 40-летием

Рубен Аморим чувствует себя на 10 лет старше в «Манчестер Юнайтед».

Об этом тренер манкунианцев сказал после победы над «Фулхэмом » (1:0) в 23-м туре АПЛ . 27 января португальцу исполнилось 40 лет.

– Вам 40. С днем рождения! Говорят, что в 40 жизнь только начинается.

– Не 40, мне 50. После двух месяцев в «Манчестер Юнайтед » мне 50 (смеется).

Спасибо большое, мне очень приятно проводить мой день рождения здесь [в клубе]. У вас прекрасная страна. Завтра я буду наслаждаться победой, – сказал Аморим .

«МЮ» вырвал победу одним ударом в створ – зато каким! Зарешал Лисандро и признал – повезло