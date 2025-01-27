«После двух месяцев в «МЮ» мне 50». Аморим пошутил в ответ на поздравление с 40-летием
Рубен Аморим чувствует себя на 10 лет старше в «Манчестер Юнайтед».
Об этом тренер манкунианцев сказал после победы над «Фулхэмом» (1:0) в 23-м туре АПЛ. 27 января португальцу исполнилось 40 лет.
– Вам 40. С днем рождения! Говорят, что в 40 жизнь только начинается.
– Не 40, мне 50. После двух месяцев в «Манчестер Юнайтед» мне 50 (смеется).
Спасибо большое, мне очень приятно проводить мой день рождения здесь [в клубе]. У вас прекрасная страна. Завтра я буду наслаждаться победой, – сказал Аморим.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: YouTube-канал Optus Sport
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