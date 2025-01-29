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  • Черданцев о Черчесове и Казахстане: «Титулы в Европе и успехи с Россией весомее, чем неудача в стране, где было сложно работать. Человек стал заложником обстоятельств, на его уровень это никак не влияет»
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Черданцев о Черчесове и Казахстане: «Титулы в Европе и успехи с Россией весомее, чем неудача в стране, где было сложно работать. Человек стал заложником обстоятельств, на его уровень это никак не влияет»

Георгий Черданцев оценил увольнение Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

«Уход Черчесова связан со сменой руководства федерации. В таких организациях роль личности руководителя имеет больший вес, чем в более футбольных странах. Его приглашал один человек, потом появился другой.

Плюс Саламыча не особо там приняли. Еще до череды поражений возникла провокация с журналистом и казахским языком. Сразу было понятно, что будет тяжело. Если нет поддержки со стороны общественности и федерации, то работать сложно. Когда поменялся руководитель, стало понятно, что при первой возможности произойдет смена тренера.

Уровень квалификации Черчесова у меня не вызывает сомнений. Четвертьфинал чемпионата мира [со сборной России] никто не перечеркнет работой в сборной, которая никогда никуда не квалифицировалась. Тем более у них есть проблемы с составом.

Несколько матчей не влияют на репутацию. Титулы в Европе и успехи со сборной России весомее, чем локальная неудача в стране, где было сложно работать. Человек стал заложником обстоятельств, и на его уровень это никак не влияет», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Газзаев об отставке Черчесова: «Решение абсолютно неправильное. Они хотели, чтобы он пришел и сразу сделал их чемпионами мира? Он давно все доказал»

Колосков о Черчесове: «Уровень позволяет ему работать в любом клубе РПЛ, включая «Зенит». Сомнений в его профессионализме нет и быть не может»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная Казахстана по футболу
logoпремьер-лига Россия
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Федерация футбола Казахстана
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