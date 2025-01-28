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  • «Зачем Черчесов вообще сунулся в этот дурацкий Казахстан? Казахи не созданы для футбола. Им лучше на конях скакать да клюшкой побивать мячик». Пономарев об увольнении тренера
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«Зачем Черчесов вообще сунулся в этот дурацкий Казахстан? Казахи не созданы для футбола. Им лучше на конях скакать да клюшкой побивать мячик». Пономарев об увольнении тренера

Владимир Пономарев раскритиковал Казахстан за увольнение Станислава Черчесова.

Ранее в Федерации футбола Казахстана сообщили, что главный тренер национальной команды подал в отставку. Сам Черчесов сказал, что решение принимал не он. 

В 6 матчах под его руководством сборная потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью.

«Черчесов – очень качественный, грамотный тренер. Зачем он вообще сунулся в этот дурацкий Казахстан? Там и не было никогда хороших футболистов. Не понимаю, зачем он туда пошел. Черчесов хорошо работал в Венгрии, в Польше. А с такими футболистами в Казахстане он и не мог рассчитывать на успех.

Он же не научит их играть в футбол. Казахи не созданы для этой игры. Им лучше на конях скакать да клюшкой побивать мячик. Есть такая игра у них. Или барана друг другу перебрасывать. А футбол – это не их игра.

Черчесов сейчас спокойно может вернуться в РПЛ, его наверняка кто-то пригласит в ближайшее время. Я двумя руками за. В России есть с кем работать, и футболистов хороших у нас достаточно. Черчесов достаточно зарекомендовал себя, и в сборной продуктивно поработал, и характер у него есть, харизма.

Черчесов – строгий тренер, а по-другому и нельзя с нашим братом. Если бы я работал тренером, я бы оскорблял этих идиотов. Мы сами были идиотами, когда играли», – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР. 

Черчесов уволен из Казахстана – из-за 0:15 в Лиге наций. Он спорит с формулировкой «обоюдное решение»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: &laquo;ВсеПроСпорт&raquo;
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logoСтанислав Черчесов
Владимир Алексеевич Пономарев
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