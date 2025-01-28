Мостовой о Черчесове: «Каждый год тренеров увольняют, что здесь такого? Чего вы хотели от человека в сборной Казахстана? Он может возглавить любую команду в России»
Александр Мостовой высказался об увольнении Станислава Черчесова.
Вчера Федерация футбола Казахстана объявила об уходе Черчесова с поста главного тренера сборной.
«А что здесь такого? Каждый год тренеров увольняют. Ну назначили сначала, ну отправили в отставку. Какая разница-то? Чего вы хотели от человека в сборной Казахстана? Уровень казахских футболистов слабее, чем в других странах. Поэтому так произошло. Один-два матча можно хорошо сыграть, а на протяжении 10-12 игр – тяжело.
Я уверен в том, что Черчесов после отставки из сборной Казахстана может возглавить любую команду в России. Так что, да, мы ждем возвращения Станислава Саламовича в российский футбол», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем