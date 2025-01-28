Мостовой о Черчесове: «Каждый год тренеров увольняют, что здесь такого? Чего вы хотели от человека в сборной Казахстана? Он может возглавить любую команду в России»

Александр Мостовой высказался об увольнении Станислава Черчесова.

Вчера Федерация футбола Казахстана объявила об уходе Черчесова с поста главного тренера сборной.

«А что здесь такого? Каждый год тренеров увольняют. Ну назначили сначала, ну отправили в отставку. Какая разница-то? Чего вы хотели от человека в сборной Казахстана? Уровень казахских футболистов слабее, чем в других странах. Поэтому так произошло. Один-два матча можно хорошо сыграть, а на протяжении 10-12 игр – тяжело.

Я уверен в том, что Черчесов после отставки из сборной Казахстана может возглавить любую команду в России. Так что, да, мы ждем возвращения Станислава Саламовича в российский футбол», – сказал бывший полузащитник сборной России.