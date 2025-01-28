Бальде на вопрос о Гасперини: «О каком игроке вы говорили? Кто это? Я его не знаю»

Алекса Бальде ввел в замешательство вопрос о Джан Пьеро Гасперини.

«Барселона » встретится с «Аталантой» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 29 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.

На предматчевой пресс-конференции защитнику каталонской команды задали вопрос о главном тренере бергамасков.

«Какой был вопрос? О каком игроке он говорил?» – переспросил футболист у человека, сидевшего рядом с ним. После этого он обратился к самому журналисту: «Я не понял, о каком игроке идет речь. О каком игроке вы говорили?»

«Я говорю о Джан Пьеро Гасперини », – ответил корреспондент. «О ком? Кто это?» – спросил Бальде .

«Это тренер», – прошептал мужчина, сидевший рядом с испанским футболистом.

«Честно говоря, я его не знаю. Я действительно не знаю, что сказать. Я его не знаю», – признался игрок «Барселоны».

Бальде о расизме в игре с «Хетафе»: «Удивлен, ведь у них темнокожий капитан. Если 3-4 человека оскорбляют тебя, не стоит распространять это на весь испанский футбол»