Педри вернулся к тренировкам с «Барсой» после гастроэнтерита. Хавбек можем сыграть с «Аталантой»

Педри вернулся к тренировкам с «Барселоной» после недомогания.

Полузащитник каталонцев пропустил вчерашний матч с «Валенсией» (7:1) из-за гастроэнтерита.

По информации Mundo Deportivo, игрок уже оправился от болезни.

Если ничего не случится, он будет готов сыграть против «Аталанты» в последнем матче общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в среду в Барселоне.