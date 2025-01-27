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Педри вернулся к тренировкам с «Барсой» после гастроэнтерита. Хавбек можем сыграть с «Аталантой»

Педри вернулся к тренировкам с «Барселоной» после недомогания.

Полузащитник каталонцев пропустил вчерашний матч с «Валенсией» (7:1) из-за гастроэнтерита.

По информации Mundo Deportivo, игрок уже оправился от болезни.

Если ничего не случится, он будет готов сыграть против «Аталанты» в последнем матче общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в среду в Барселоне.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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