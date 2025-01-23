«Ливерпуль» лидирует в ЛЧ после 7-го тура. «Барселона» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Милан» – 6-й, «Бавария» – 15-я, «Реал» – 16-й, «ПСЖ» – 22-й, «Ман Сити» – 25-й из 36

После 7 туров на общем этапе Лиги чемпионов лидирует «Ливерпуль».

Команда Арне Слота выиграла все матчи и набрала 21 очко. Следом идет «Барселона » с 18 баллами. Только эти клубы гарантировали себе место в 1/8 финала.

В первую восьмерку также входят «Арсенал » (16), «Интер » (16), «Атлетико » (15), «Милан » (15), «Аталанта» (14) и «Байер» (13). По 13 очков в том числе у «Астон Виллы», «Монако», «Фейеноорда», «Лилля» и «Бреста».

По 12 баллов набрали «Боруссия», «Бавария», «Реал», «Ювентус» и «Селтик».

«ПСЖ» идет 22-м с 10 очками. «Манчестер Сити» – на 25-м месте с 8 очками. Ни одного балла до сих пор не набрали «Слован» Братислава и «Янг Бойз».

Команды, которые займут места с 1-го по 8-е, напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, финишировавшие на строчках с 9-й по 24-ю, сыграют между собой в дополнительном раунде на выбывание.

Таблица ЛЧ