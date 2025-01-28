Ханс-Дитер Флик: «Ла Лига – самое важное, что «Барса» может выиграть, мы стремимся к этому весь сезон. Сложнее всего победить в ЛЧ, там много сильных команд»

Ханс-Дитер Флик высказался о важности турниров для «Барселоны».

Завтра каталонцы проведут матч заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов против «Аталанты ». Команда идет на втором месте, набрав 18 очков в 7 матчах.

– Есть ли у вас ощущение, что Лига чемпионов более четкая цель, чем Ла Лига?

– Для меня Ла Лига – самое важное, что «Барселона » может выиграть, мы стремимся к ней весь сезон. Посмотрим, что произойдет.

Суперкубок, Кубок Испании или Лига чемпионов – это тоже то, чего мы хотим. Лигу чемпионов выиграть сложнее всего, потому что там много сильных команд.

Завтра мы хотим победить и занять наилучшее место на этом этапе, – сказал главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик .

Лукман пропустит игру с «Барсой» из-за травмы колена. Сроки восстановления вингера «Аталанты» определят после дополнительных тестов (Фабрицио Романо)