  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бальде о расизме в игре с «Хетафе»: «Удивлен, ведь у них темнокожий капитан. Если 3-4 человека оскорбляют тебя, не стоит распространять это на весь испанский футбол»
29

Бальде о расизме в игре с «Хетафе»: «Удивлен, ведь у них темнокожий капитан. Если 3-4 человека оскорбляют тебя, не стоит распространять это на весь испанский футбол»

Алекс Бальде из «Барселоны» высказался о расизме в матче с «Хетафе».

Инцидент произошел в игре 20-го тура Ла Лиги. 21-летний защитник каталонского клуба сообщил судье о проявлении дискриминации.

«Это была сложная ситуация, меня оскорбили несколько раз. Я не знаю, что сказать. Если 3-4 человека оскорбляют тебя, не стоит распространять это на весь испанский футбол.

Думаю, я был прав, когда сообщил об этом. Меня не беспокоят обзывательства: я чернокожий и горжусь этим. Но я удивлен, ведь у «Хетафе» темнокожий капитан», – сказал защитник «Барселоны» Алекс Бальде.

Инфантино о расизме в адрес Бальде: «Я потрясен, дискриминации нет места в футболе и в обществе. Это зло, против которого нужно объединиться»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Mundo Deportivo
logoАлекс Бальде
logoБарселона
logoХетафе
дискриминация
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Инфантино о расизме в адрес Бальде: «Я потрясен, дискриминации нет места в футболе и в обществе. Это зло, против которого нужно объединиться»
2620 января, 11:20
Тренер «Хетафе» Бордалас о расизме в адрес Бальде: «Нужно убрать со стадионов этих людей. Я присоединяюсь к словам Флика»
1519 января, 08:52
Защитник «Барсы» Бальде дал пощечину Бекуше, игрок «Хетафе» упал на газон, держась за лицо. Судья показал желтые обоим футболистам, Рафинье и тренерам
11619 января, 08:25Фото
Рекомендуем
Главные новости
Касильяс о Винисиусе: «Он был объектом насмешек и издевательств, но стал одним из лучших игроков мира. Фантастический прогресс»
1312 минут назад
Рэшфорд не едет с «МЮ» в Бухарест. Маркус не включен в заявку на 7-й матч подряд
917 минут назад
Селюк про РПЛ: «Уголовников не надо защищать. Очереди за Кокориным и Мамаевым после тюрьмы не должно быть. Промес воткнул нож брату – это ненормально. А Влут, убивший ребенка...»
2033 минуты назад
«Спартаку» отказал Бидон. Клуб рассматривал 19-летнего хавбека «Коринтианса» как альтернативу Иличу (Metaratings)
2134 минуты назад
Данило перешел во «Фламенго» до конца 2026-го после расторжения контракта с «Ювентусом»
3сегодня, 18:30Фото
Неймар хочет играть в топ-лиге Европы. Он использует время в «Сантосе» для набора формы
25сегодня, 18:19
Кокорин про тюрьму: «На Первом канале по восемь минут были сюжеты: всю жизнь там вспоминали. Что-то перекрывали, людей увели в сторону конкретно»
76сегодня, 18:16
Винисиус подарил всем партнерам по «Реалу» чемоданы Louis Vuitton, получив приз The Best. Он устроил ужин дома (As)
54сегодня, 18:13
Лига чемпионов. «Ливерпуль» в гостях у ПСВ, «Барселона» против «Аталанты», «Ман Сити» примет «Брюгге», «Интер» сыграет с «Монако» Головина, «Реал» – с «Брестом»
141сегодня, 15:00
«Зенит» за 22 млн евро с бонусами купит хавбека «Браги» Саласара. Им интересовался «Спартак» (Record)
238сегодня, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Тоттенхэм» рассматривает Окафора как альтернативу Телю. Клуб контактировал с «Миланом»
13 минуты назад
Жан Шарль Оливье, не приехавший на сбор, не хочет играть за «СКА Хабаровск»: «Буду ждать ответа ФИФА в Африке. Есть предложения от «Енисея» и «Тюмени»
14 минуты назад
«Ювентус» – «Бенфика». Влахович, Ди Мария и Отаменди в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
816 минут назад
«Жирона» – «Арсенал». Стерлинг, Нванери, Троссард и Цыганков играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
321 минуту назад
«Поставьте Анчелотти и Гвардиолу в «Осасуну» и «Сандерленд» – они там никогда чемпионами не станут! Продержатся там полгода». Мостовой о тренерах
1321 минуту назад
«Барко и Угальде напоминают связку Аршавина с Кержаковым. Но, чтобы затмить тандем «Зенита», нужно неоднократно стать чемпионами, лучшими бомбардирами». Стрепетов об игроках «Спартака»
725 минут назад
«Бавария» – «Слован» Братислава.Кейн и Мюллер играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
432 минуты назад
«Штутгарт» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
5сегодня, 14:40
«Манчестер Сити» – «Брюгге». Холанд и де Брюйне играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
532 минуты назад
«Брест» – «Реал». Мбаппе, Беллингем и Родриго в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
3032 минуты назад
Рекомендуем