Бальде о расизме в игре с «Хетафе»: «Удивлен, ведь у них темнокожий капитан. Если 3-4 человека оскорбляют тебя, не стоит распространять это на весь испанский футбол»

Алекс Бальде из «Барселоны» высказался о расизме в матче с «Хетафе».

Инцидент произошел в игре 20-го тура Ла Лиги. 21-летний защитник каталонского клуба сообщил судье о проявлении дискриминации.

«Это была сложная ситуация, меня оскорбили несколько раз. Я не знаю, что сказать. Если 3-4 человека оскорбляют тебя, не стоит распространять это на весь испанский футбол.

Думаю, я был прав, когда сообщил об этом. Меня не беспокоят обзывательства: я чернокожий и горжусь этим. Но я удивлен, ведь у «Хетафе » темнокожий капитан», – сказал защитник «Барселоны » Алекс Бальде .

Инфантино о расизме в адрес Бальде: «Я потрясен, дискриминации нет места в футболе и в обществе. Это зло, против которого нужно объединиться»