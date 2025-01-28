Бальде о расизме в игре с «Хетафе»: «Удивлен, ведь у них темнокожий капитан. Если 3-4 человека оскорбляют тебя, не стоит распространять это на весь испанский футбол»
Алекс Бальде из «Барселоны» высказался о расизме в матче с «Хетафе».
Инцидент произошел в игре 20-го тура Ла Лиги. 21-летний защитник каталонского клуба сообщил судье о проявлении дискриминации.
«Это была сложная ситуация, меня оскорбили несколько раз. Я не знаю, что сказать. Если 3-4 человека оскорбляют тебя, не стоит распространять это на весь испанский футбол.
Думаю, я был прав, когда сообщил об этом. Меня не беспокоят обзывательства: я чернокожий и горжусь этим. Но я удивлен, ведь у «Хетафе» темнокожий капитан», – сказал защитник «Барселоны» Алекс Бальде.
Инфантино о расизме в адрес Бальде: «Я потрясен, дискриминации нет места в футболе и в обществе. Это зло, против которого нужно объединиться»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Mundo Deportivo
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