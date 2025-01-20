Инфантино о расизме в адрес Бальде: «Я потрясен, дискриминации нет места в футболе и в обществе. Это зло, против которого нужно объединиться»

Президент ФИФА осудил расизм фанатов «Хетафе» в адрес Алекса Бальде.

После гостевого матча 20-го тура Ла Лиги (1:1) защитник «Барселоны» подвергся расизму со стороны болельщиков хозяев. Бальде рассказал, что сообщил об оскорблениях судье.

«Я потрясен расистскими оскорблениями в адрес игрока «Барселоны» Алехандро Бальде во время матча Ла Лиги против «Хетафе » и осуждаю эти действия, которым нет места ни в футболе, ни в обществе.

Расизм – это зло, против которого мы должны объединиться, чтобы бороться с ним и победить его. Нет расизму. Нет любым формам дискриминации», – сказал Джанни Инфантино .