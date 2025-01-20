Инфантино о расизме в адрес Бальде: «Я потрясен, дискриминации нет места в футболе и в обществе. Это зло, против которого нужно объединиться»
Президент ФИФА осудил расизм фанатов «Хетафе» в адрес Алекса Бальде.
После гостевого матча 20-го тура Ла Лиги (1:1) защитник «Барселоны» подвергся расизму со стороны болельщиков хозяев. Бальде рассказал, что сообщил об оскорблениях судье.
«Я потрясен расистскими оскорблениями в адрес игрока «Барселоны» Алехандро Бальде во время матча Ла Лиги против «Хетафе» и осуждаю эти действия, которым нет места ни в футболе, ни в обществе.
Расизм – это зло, против которого мы должны объединиться, чтобы бороться с ним и победить его. Нет расизму. Нет любым формам дискриминации», – сказал Джанни Инфантино.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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