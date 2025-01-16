«Зенит» готов предложить не более 15 млн евро за Уэсли Винисиуса. «Фламенго» хочет минимум 20 млн за защитника (Sport24)

«Зенит» готов заплатить не более 15 миллионов евро за Уэсли Винисиуса.

Ранее стало известно об интересе клуба к 21-летнему защитнику «Фламенго». Сообщалось , что петербуржцы предлагают за футболиста свыше 26 млн евро.

По данным Sport24, клуб не предложит более 15 млн, причем с условием разбивки платежей.

Как сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией, «Фламенго» хочет получить за бразильца минимум 20 миллионов. Сам игрок из-за отсутствия еврокубков хочет повышенных финансовых условий контракта.

В минувшем сезоне Уэсли провел за «Фламенго» 51 матч и отдал 2 голевые передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.