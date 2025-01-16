«Палмейрас» обсуждает с «Зенитом» трансфер Клаудиньо. Клуб РПЛ просит 18-20 млн евро (UOL)
Клаудиньо привлек внимание «Палмейраса».
Как сообщает UOL, бразильский клуб начал переговоры о трансфере полузащитника. В последние недели были контакты как с представителями игрока, так и с «Зенитом». Утверждается, что петербуржцы запрашивают от 18 до 20 млн евро.
«Ботафого» и «Фламенго» тоже интересовались ситуацией, однако пока дальше этого дело не пошло.
В этом сезоне Клаудиньо провел 16 матчей в Мир РПЛ и сделал 5 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: UOL
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