«Арис» Кокорина вылетел в 1/8 финала Кубка Кипра, проиграв по пенальти «Пафосу»
«Арис» Александра Кокорина вылетел из Кубка Кипра.
Команда проиграла «Пафосу» по пенальти в матче 1/8 финала Кубка Кипра.
Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победил «Пафос» (5:4), один из ударов соперника отразил вратарь.
Александр Кокорин провел полный матч, он получил желтую карточку в первом тайме. Также капитан забил в серии пенальти.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Ариса»
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