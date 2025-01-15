«Арис» Кокорина вылетел в 1/8 финала Кубка Кипра, проиграв по пенальти «Пафосу»

«Арис» Александра Кокорина вылетел из Кубка Кипра.

Команда проиграла «Пафосу » по пенальти в матче 1/8 финала Кубка Кипра.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победил «Пафос» (5:4), один из ударов соперника отразил вратарь.

Александр Кокорин провел полный матч, он получил желтую карточку в первом тайме. Также капитан забил в серии пенальти.