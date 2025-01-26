Игорь Акинфеев: «Переоцененный – Смолов, бунтарь – Кокорин, тусовщик – Дзюба, ленивый – Самедов, талант – Аршавин»
Игорь Акинфеев составил сборную, ориентируясь на личные качества футболистов.
«Скромный – Александр Головин, ленивый – Александр Самедов, ответственный – Алексей Березуцкий, бунтарь – Александр Кокорин, недооцененный – Юрий Жирков, транжира – Дмитрий Сычев, тусовщик – Артем Дзюба, талант – Андрей Аршавин, переоцененный – Федор Смолов (он поймет, мы с ним хорошо общаемся).
Тренер – Валерий Газзаев. Чтобы игрокам было больно и плохо, чтобы они ненавидели этого тренера, выберу Валерия Газзаева», – сказал голкипер ЦСКА в «Шоу Воли».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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