Игорь Акинфеев: «Переоцененный – Смолов, бунтарь – Кокорин, тусовщик – Дзюба, ленивый – Самедов, талант – Аршавин»

Игорь Акинфеев составил сборную, ориентируясь на личные качества футболистов.

«Скромный – Александр Головин , ленивый – Александр Самедов, ответственный – Алексей Березуцкий , бунтарь – Александр Кокорин , недооцененный – Юрий Жирков, транжира – Дмитрий Сычев, тусовщик – Артем Дзюба , талант – Андрей Аршавин, переоцененный – Федор Смолов (он поймет, мы с ним хорошо общаемся).

Тренер – Валерий Газзаев. Чтобы игрокам было больно и плохо, чтобы они ненавидели этого тренера, выберу Валерия Газзаева», – сказал голкипер ЦСКА в «Шоу Воли».