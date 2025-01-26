Кокорин отдал голевой пас в матче с «Этникосом». У форварда «Ариса» 7 голов и 5 ассистов в этом сезоне
Александр Кокорин отметился голевой передачей во втором матче подряд.
На 26-й минуте игры 20-го тура чемпионата Кипра против « Этникоса» нападающий «Ариса» ассистировал полузащитнику Деннису Гаустаду, сравнявшему счет – 1:1.
У россиянина 7 голов и 5 результативных пасов в текущем сезоне. Он был признан лучшим футболистом команды по итогам декабря.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Ариса»
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