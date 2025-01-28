Неймар отказался от 40 млн евро, расторгнув контракт с «Аль-Хилалем». 32-летний форвард перейдет в «Сантос» (Бен Джейкобс)
Неймар отказался от 40 млн евро, расторгнув контракт с «Аль-Хилалем».
Ранее стало известно, что 32-летний форвард покинул саудовский клуб по согласию сторон. Бразилец из-за травмы провел только 7 матчей за полтора года во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
Как сообщает журналист GiveMeSport Бен Джейкобс, Неймар отказался от 40 миллионов евро, положенных ему по соглашению с «Аль-Хилалем».
Отмечается, что нападающий продолжит карьеру в бразильском «Сантосе».
«Сантос» намерен объявить о возвращении Неймара до конца января. «Аль-Хилаль» работает над уменьшением суммы выплат бразильцу – 65 млн долларов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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