Неймар отказался от 40 млн евро, расторгнув контракт с «Аль-Хилалем». 32-летний форвард перейдет в «Сантос» (Бен Джейкобс)

Неймар отказался от 40 млн евро, расторгнув контракт с «Аль-Хилалем».

Ранее стало известно , что 32-летний форвард покинул саудовский клуб по согласию сторон. Бразилец из-за травмы провел только 7 матчей за полтора года во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Как сообщает журналист GiveMeSport Бен Джейкобс, Неймар отказался от 40 миллионов евро, положенных ему по соглашению с «Аль-Хилалем ».

Отмечается, что нападающий продолжит карьеру в бразильском «Сантосе ».

«Сантос» намерен объявить о возвращении Неймара до конца января. «Аль-Хилаль» работает над уменьшением суммы выплат бразильцу – 65 млн долларов