Неймар стал еще ближе к возвращению в «Сантос». Клуб достиг устного соглашения о переходе игрока из «Аль-Хилаля» (Фабрицио Романо)
Руководство бразильского клуба достигло устного соглашения о переходе форварда, выступающего за «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии.
Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. Он назвал «неизбежным» возвращение игрока в «Сантос».
Отмечается, что 32-летний игрок дал согласие на трансфер. Официальные шаги будут предприняты на начавшейся неделе.
Ранее сообщалось, что рассматривается как аренда форварда, так и расторжение контракта с «Аль-Хилалем», истекающего этим летом.
В системе «Сантоса» Неймар выступал с 2003 по 2013 годы, в основном составе клуба дебютировал в 2009 году. Вместе с командой он выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.
Неймар – лучший бомбардир в истории сборной Бразилии (79 голов в 128 играх).
Неймар ради перехода в «Сантос» готов отказаться от большей части зарплаты в «Аль-Хилале» (Foot Mercato)
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