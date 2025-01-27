Неймар стал еще ближе к возвращению в «Сантос». Клуб достиг устного соглашения о переходе игрока из «Аль-Хилаля» (Фабрицио Романо)

Неймар стал еще ближе к возвращению в «Сантос».

Руководство бразильского клуба достигло устного соглашения о переходе форварда, выступающего за «Аль-Хилаль » из Саудовской Аравии.

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо . Он назвал «неизбежным» возвращение игрока в «Сантос».

Отмечается, что 32-летний игрок дал согласие на трансфер. Официальные шаги будут предприняты на начавшейся неделе.

Ранее сообщалось, что рассматривается как аренда форварда, так и расторжение контракта с «Аль-Хилалем», истекающего этим летом.

В системе «Сантоса » Неймар выступал с 2003 по 2013 годы, в основном составе клуба дебютировал в 2009 году. Вместе с командой он выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

Неймар – лучший бомбардир в истории сборной Бразилии (79 голов в 128 играх).

Неймар ради перехода в «Сантос» готов отказаться от большей части зарплаты в «Аль-Хилале» (Foot Mercato)