«Барселоне» предлагали Неймара. Бразилец хочет, чтобы о нем снова заговорили (Виктор Наварро)

У «Барселоны» был шанс вернуть Неймара.

Журналист COPE Виктор Наварро сообщает, что в последние недели «блаугране» предлагали подписать бразильца.

Отмечается, что форвард хочет играть, вернуться в сборную, подготовиться к ЧМ-2026 и сделать так, чтобы о нем снова заговорили летом.

Сейчас 32-летний футболист готовится к переходу в «Сантос ».