«Барселоне» предлагали Неймара. Бразилец хочет, чтобы о нем снова заговорили (Виктор Наварро)
У «Барселоны» был шанс вернуть Неймара.
Журналист COPE Виктор Наварро сообщает, что в последние недели «блаугране» предлагали подписать бразильца.
Отмечается, что форвард хочет играть, вернуться в сборную, подготовиться к ЧМ-2026 и сделать так, чтобы о нем снова заговорили летом.
Сейчас 32-летний футболист готовится к переходу в «Сантос».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Виктора Наварро
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