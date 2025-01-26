Неймар ради перехода в «Сантос» готов отказаться от большей части зарплаты в «Аль-Хилале» (Foot Mercato)

Неймар готов пойти на финансовые уступки ради возвращения в «Сантос».

По информации Foot Mercato, нападающий готов отказаться от значительной части зарплаты в «Аль-Хилале», чтобы ускорить переговоры и облегчить осуществление трансфера.

Ожидается, что Неймар перейет в «Сантос » уже этой зимой. При этом рассматривается как аренда форварда, так и расторжение контракта с «Аль-Хилалем », истекающего этим летом.