Неймар ради перехода в «Сантос» готов отказаться от большей части зарплаты в «Аль-Хилале» (Foot Mercato)
Неймар готов пойти на финансовые уступки ради возвращения в «Сантос».
По информации Foot Mercato, нападающий готов отказаться от значительной части зарплаты в «Аль-Хилале», чтобы ускорить переговоры и облегчить осуществление трансфера.
Ожидается, что Неймар перейет в «Сантос» уже этой зимой. При этом рассматривается как аренда форварда, так и расторжение контракта с «Аль-Хилалем», истекающего этим летом.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Foot Mercato
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