Неймар близок к возвращению в «Сантос». Переговоры почти завершены

Неймар близок к переходу в «Сантос» из «Аль-Хилаля».

По данным L’Équipe, переговоры между всеми сторонами почти завершены.

Ожидается, что Неймар и его отец присоединятся к инвестиционному фонду для приобретения доли в «Сантосе » перед возвращением.

Такая договоренность позволит бразильскому клубу предложить Неймару более привлекательные финансовые условия.

Неймар возвращается в «Сантос» – что известно? Шанс возродить затухшую карьеру