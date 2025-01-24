Неймар близок к возвращению в «Сантос». Переговоры почти завершены
Неймар близок к переходу в «Сантос» из «Аль-Хилаля».
По данным L’Équipe, переговоры между всеми сторонами почти завершены.
Ожидается, что Неймар и его отец присоединятся к инвестиционному фонду для приобретения доли в «Сантосе» перед возвращением.
Такая договоренность позволит бразильскому клубу предложить Неймару более привлекательные финансовые условия.
Неймар возвращается в «Сантос» – что известно? Шанс возродить затухшую карьеру
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