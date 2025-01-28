Владимир Габулов: «Селихов – вратарь высочайшего уровня, игрок сборной. Непонятно, по какой причине «Спартак» его отпустил – у него отличный возраст и хорошие кондиции»
Владимир Габулов прокомментировал уход Александра Селихова из «Спартака».
Ранее 30-летний голкипер расторг контракт с красно-белыми по соглашению сторон.
«Селихов – вратарь высочайшего уровня, игрок сборной. У него отличный возраст, хорошие кондиции. Мне непонятно, по какой причине «Спартак» отпустил такого качественного вратаря.
По сути, оставляют одного Максименко – Довбню я не воспринимаю серьезно как сильного вратаря. Да, это качественный голкипер, но среднего уровня.
Не могу виртуально рассуждать, где бы мог пригодиться Селихов. Это не совсем правильно. Считаю, что Селихов нужен «Спартаку», – сказал бывший вратарь сборной России Владимир Габулов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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