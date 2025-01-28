Владимир Габулов: «Селихов – вратарь высочайшего уровня, игрок сборной. Непонятно, по какой причине «Спартак» его отпустил – у него отличный возраст и хорошие кондиции»

Владимир Габулов прокомментировал уход Александра Селихова из «Спартака».

Ранее 30-летний голкипер расторг контракт с красно-белыми по соглашению сторон.

«Селихов – вратарь высочайшего уровня, игрок сборной. У него отличный возраст, хорошие кондиции. Мне непонятно, по какой причине «Спартак» отпустил такого качественного вратаря.

По сути, оставляют одного Максименко – Довбню я не воспринимаю серьезно как сильного вратаря. Да, это качественный голкипер, но среднего уровня.

Не могу виртуально рассуждать, где бы мог пригодиться Селихов. Это не совсем правильно. Считаю, что Селихов нужен «Спартаку», – сказал бывший вратарь сборной России Владимир Габулов .

Я видел в Селихове нового Акинфеева. Увы, не сложилось