Селихов попрощался со «Спартаком»: «Честью было защищать ворота и носить эти священные цвета. Горжусь, что стал частью истории. Клуб будет продолжать достигать новых высот, уверен»

Александр Селихов попрощался со «Спартаком».

Ранее московский клуб объявил о расторжении контракта с вратарем по соглашению сторон.

«Сегодня для меня настал момент, который сложно передать словами. После 8 лет в клубе я прощаюсь со «Спартаком ». За эти годы я пережил много ярких моментов, как побед, так и трудных испытаний. Мы с вами вместе радовались трофеям, становились сильнее после поражений и никогда не теряли веру в свою команду.

Для меня честь была защищать ворота «Спартака» и носить эти священные цвета. В этом клубе я вырос как игрок и как человек, встретил множество удивительных людей и сделал много дорогих мне воспоминаний. Я горжусь тем, что смог стать частью истории «Спартака» и порадовать вас, дорогие болельщики, важными победами.

Все эти годы, каждую игру, я выходил на поле с максимальной отдачей, зная, что за моей спиной – самые преданные и страстные болельщики. Спасибо вам за поддержку, за веру, за те невероятные моменты, которые мы пережили вместе.

«Спартак» всегда останется в моем сердце, и я уверен, что клуб будет продолжать достигать новых высот. Желаю команде и всем вам только побед и удачи!

Прощаюсь, но не прощаюсь навсегда. До новых встреч!

P. S. Селя 57», – написал Селихов в соцсетях.

Я видел в Селихове нового Акинфеева. Увы, не сложилось