Селихова предложили «Ростову». Клуб не начинал переговоры с экс-вратарем «Спартака»
Кандидатура вратаря Александра Селихова предложена «Ростову».
По информации «РБ Спорт», после получения запроса на рассмотрение кандидатуры «Ростов» не начинал переговоры, а деталей сотрудничества не обсуждалось. Вероятно, представители Селихова изучают иные варианты на рынке.
Напомним, ранее Селихов покинул «Спартак».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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