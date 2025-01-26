Селихова предложили «Ростову». Клуб не начинал переговоры с экс-вратарем «Спартака»

Кандидатура вратаря Александра Селихова предложена «Ростову».

По информации «РБ Спорт», после получения запроса на рассмотрение кандидатуры «Ростов» не начинал переговоры, а деталей сотрудничества не обсуждалось. Вероятно, представители Селихова изучают иные варианты на рынке.

Напомним, ранее Селихов покинул «Спартак».