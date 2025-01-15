Черчесов о результатах сборной Казахстана: «Плохо, близко к безобразию. Статистика ужасающая, но я как был Черчесов, так и остался»
Станислав Черчесов оценил выступление Казахстана в Лиге наций.
«Я много где поездил и знал, куда шел. Казахстан – это же не Мюнхен. Но я с удовольствием там работаю. Сам оцениваю свою работу, и если брать статистически – это плохо, близко к безобразию.
Другое дело, какая работа прошла внутри команды с менталитетом игроков. Вы этого не видите. Дай бог, чтобы в отборочных играх это сработало. Статистика да, ужасающая, но я как был Черчесов, так и остался», – сказал главный тренер сборной Казахстана.
В шести матчах Лиги наций под руководством Черчесова сборная Казахстана пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спартак Шоу»
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