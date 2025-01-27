Ла Лига хочет добиться отмены регистрации Ольмо, заявил Тебас: «Мы направляем апелляции в соответствующие органы. Считаем, что у нас есть шанс»
Ла Лига по-прежнему хочет отменить решение о регистрации Дани Ольмо.
Об этом рассказал президент лиги Хавьер Тебас. Напомним, 8 января Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.
– Мы против регистрации [Ольмо] и направляем соответствующие апелляции в соответствующие органы. И в них мы просим, чтобы он не был зарегистрирован.
– Если шанс, что его регистрация будет отменена?
– Ну, если мы считаем, что его нельзя регистрировать, мы, очевидно, считаем, что у нас есть шанс, – сказал Тебас.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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