Ла Лига хочет добиться отмены регистрации Ольмо, заявил Тебас: «Мы направляем апелляции в соответствующие органы. Считаем, что у нас есть шанс»

Ла Лига по-прежнему хочет отменить решение о регистрации Дани Ольмо.

Об этом рассказал президент лиги Хавьер Тебас . Напомним, 8 января Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

– Мы против регистрации [Ольмо] и направляем соответствующие апелляции в соответствующие органы. И в них мы просим, чтобы он не был зарегистрирован.

– Если шанс, что его регистрация будет отменена?

– Ну, если мы считаем, что его нельзя регистрировать, мы, очевидно, считаем, что у нас есть шанс, – сказал Тебас.