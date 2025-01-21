Де ла Фуэнте о регистрации Ольмо: «Рад, что все разрешилось – это хорошо для него, сборной и его клуба. Не вдавался в юридические вопросы – я думаю только о футболисте»

Луис де ла Фуэнте оценил разрешение зарегистровать Дани Ольмо.

«Я рад, что для него все разрешилось, потому что это хорошо для него, для сборной и для его клуба.

Что касается юридических вопросов, то я не вдавался в подробности. Я думаю только о футболисте», – сказал главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

«Позорный спектакль». Испания кипит из-за решения дать «Барсе» зарегистрировать Ольмо