«Барса» лидирует в сезоне Ла Лиги по упущенным голевым моментам – 55. У ближайших преследователей – по 36

«Барселона» лидирует в сезоне Ла Лиги по упущенным верным голевым моментам.

По данным Football Espana, в 20 матчах «блауграна» не реализовала 55 явных возможностей забить. У ее ближайших преследователей по 36 упущенных моментов.

Также «Барселона » лидирует в текущем турнире по xG (вероятность гола при ударе – Спортс”) – 49,7. В последнем матче с «Хетафе» (1:1) этот показатель составил 2,55 при 6 упущенных голевых моментах.

При этом каталонцы забили больше всех голов в нынешнем чемпионате Испании – 52, в среднем за игру – 2,6.

После 20 туров «Барселона» занимает в таблице 3-е место, отставая от «Реала» на 7 очков, от «Атлетико» – на 5.