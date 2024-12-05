Мостовой о повышении зарплат в женском футболе: «Тогда мы будем унижать мужчин. Женщина априори слабее, если она не трансгендер, это заложено природой. У них есть свои виды спорта»

Александр Мостовой поделился мнением о зарплатах в мужском и женском футболе.

Ранее вратарь «Динамо» Андрей Лунев, отвечая на вопрос о том, должны ли женщины в футболе зарабатывать на уровне мужчин, пошутил: «Нет, конечно – женщины должны заниматься домашним очагом ».

– Полностью согласен с Луневым. Кто хочет играть – пускай играет. Мужской футбол существует больше ста лет, а женский футбол – 10 лет от силы. Я, конечно, не смотрю это. Но правильно, что они играют.

– Нужно ли женщинам повысить зарплаты?

– Нет, ну тогда мы будем унижать футболистов-мужчин. Я не знаю, конечно, какие у них зарплаты, но не думаю, что большие.

Ну вот пускай женщины выйдут и сыграют против мужчин. Матч «Амкала» и ЖФК «Локомотив » закончился со счетом 11:0? Ну вот, а если будут играть не «Амкал», а профессиональная команда, то закончится игра со счетом 25:0, если захотят.

Я не против женского футбола, но не нужно смешивать женщин и мужчин. Вот я смотрю футбол, а где-то уже женщины судят. Я не понимаю, в чем прикол. У нас мужчин нет, чтобы судить? Ясно, что она не успевает.

Физически природа создала женщин и мужчин, и они разные, если только она не трансгендер. Априори женщины слабее, и это заложено природой. У них есть свои виды спорта, – сказал бывший полузащитник сборной России и «Спартака».