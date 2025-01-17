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Александр Мостовой: «Я бережливый. Спокойно и скромно живу. У меня деньги в швейцарских банках, получаю процент с бизнеса»

Александр Мостовой рассказал об источниках дохода и деньгах в Швейцарии.

– Игроки вашего поколения потеряли много денег: отдавали их странным людям, вкладывали в несуществующие заводы. Как ваше состояние?

– Ждал этого вопроса. Я тоже потерял – и прилично. Просто цена была меньше, чем у многих. 

– Как именно потеряли?

– Появляются псевдодрузья, которые тебя облизывают и якобы помогают. Даешь им взаймы, например, 10 тысяч евро, а они не возвращают – считают это нормальным, потому что типа помогают. Хотя человек просто сделал какой-нибудь звонок. 

Многим давал в долг. Они же приходят и говорят: «Сань, ну помоги. Дети болеют». – «Конечно. А когда отдашь?» – «Полгода». Четырех человек я так не видел лет пятнадцать. И самое удивительное, что, когда случайно их встречал, спрашивал: «Ничего не хочешь мне отдать?» – «А у меня нет». Двоих уже нет в живых. 

В Португалии меня обманули с недвижимостью. Не могли перечислить бонусные деньги и должны были дать таунхаус. Но так я его и не увидел. 

– Но сейчас вы обеспеченный человек?

– Давай так: я бережливый человек. Знаю цену деньгам. Никогда не буду швыряться. Да и когда занимал, поступал разумно: я ведь доверял этим людям. Я добрый человек. И всю жизнь помогаю (например, детям вещи передаю) – просто не кричу об этом. Как и не кричу о том, что забил под 200 голов. А есть люди, которые забили один и рассказывают, что они футболисты. 

– Куда отдаете вещи? В благотворительные фонды?

– Да, на благотворительность, в детские дома. Если кто обращается, всегда помогу. Но рассказывать об этом не буду – это мое правило.

– О таком надо рассказывать, чтобы люди брали пример. 

– Нет, я не люблю. Без подробностей, прости. 

– У вас был дом в Марбелье. Остался?

– Да, там живет сын с женой. А дочка живет с парнем – он, кстати, русский. Года полтора вместе. В Марбелье живет и жена – девушка, от которой дети. 

– Можете до конца жизни не работать?

– Вадим, никто не знает, сколько осталось до конца жизни. 

– Тогда не до конца жизни. Возьмем горизонт в 10-15 лет. 

– Лет 15 назад я участвовал в юмористической программе, где был каверзный вопрос: «Сколько лет сможешь прожить на деньги, которые заработал?» – «Лет 15-20». – «Ни хрена себе, сколько ты заработал». 

Я спокойно и скромно живу. До сих пор удивляюсь, когда кто-то раз в три месяца летает в Таиланд, Дубай. Мне дорого. Не собираюсь тратить 300 тысяч на один билет. Я не зарабатываю столько, как многие сейчас. 

– Но в отпуск куда полетите? 

– А я с пандемии пять лет уже никуда не летал. И не особо тянет. Многие говорят: давай туда, давай сюда. Когда слышу цены на билеты, удивляюсь: сколько надо зарабатывать, чтобы тратить два миллиона на одну поездку. 

– Подытожим: лет пять еще точно сможете не работать?

– Конечно.

– Как храните деньги? 

– У многих, кто играл в Европе, деньги в швейцарских банках. У меня тоже. 

– У вас есть работа, за которую регулярно платят?

– Получаю процент с кое-какого бизнеса. Получаю процент в Швейцарии. И это неплохие проценты. 

– Расскажите про бизнес.

– Не могу. Я акционер. Говорить бы не хотел. Несколько раз погорел на том, что рассказывал, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России в интервью Вадиму Кораблеву.

«Не понимаю, как испытать счастье». Мостовой – серьезное интервью Кораблеву о жизни, славе и деньгах

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
деньги
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