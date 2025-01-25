Мостовой о зарплатах футболистов: «В Европе люди в шоке от того, сколько у нас зарабатывают. У нас главная проблема – «зачем туда, если и здесь неплохо кормят?»

Александр Мостовой рассказал, почему российские игроки не переходят в Европу.

Ранее 20-летний защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов перешел из «Ланса» в «Манчестер Сити». 16-летний нападающий из Казахстана Дастан Сатпаев близок к переходу в «Челси».

– Во-первых, их подписали, но никто не знает, что с ними будет через год-два. Они перспективные, но надо еще доказывать свой уровень.

Во-вторых, у нас главная проблема – «зачем туда, если и здесь неплохо кормят?» В Европе люди, когда узнают, пребывают в шоке от того, сколько у нас зарабатывают. Чего футболистам ехать туда? Там же надо доказывать! Немногие могут так, как Головин , который уехал в молодом возрасте и уже почти семь лет играет во Франции.

– Например, есть Сергей Пиняев, которые юношей ездил на стажировки в «Манчестер Юнайтед», а теперь завис в «Локомотиве».

– У нас огромная страна, много талантливых ребят. Пиняев – хороший парень, ему всего 20 лет. Но он у нас один, а там таких 50 человек. Сколько там бразильцев, других латиносов, африканцев… Что тут говорить, если Винисиусу всего 24 года, а ощущение, что он уже несколько чемпионатов мира и Лиг чемпионов выиграл. Мбаппе только 26 лет! – сказал бывший полузащитник сборной России.