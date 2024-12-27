Мостовой о том, что Круговой смог бы прожить в Москве на 30 тысяч в месяц: «Нереально. Машину водой будет заправлять?»
Александр Мостовой считает невозможной жизнь в Москве на 30 тысяч рублей.
Ранее защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что смог бы прожить в Москве на 30 тысяч рублей в месяц: «Если на базе жить, то вообще без проблем».
«На 30 тысяч рублей прожить нереально. В виде эксперимента можно попробовать – жить на базе, ездить на метро и трамвае. Утром проснулся, выпил чай с сухарем, потренировался – тогда да.
А машину он водой будет заправлять, что ли? Есть машины, заправить которые стоит пять тысяч рублей. Три раза заправил – и уже половина суммы. Если на воде заправляться, то хватит», – заявил бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем