Мостовой о том, что Круговой смог бы прожить в Москве на 30 тысяч в месяц: «Нереально. Машину водой будет заправлять?»

Александр Мостовой считает невозможной жизнь в Москве на 30 тысяч рублей.

Ранее защитник ЦСКА Данил Круговой заявил , что смог бы прожить в Москве на 30 тысяч рублей в месяц: «Если на базе жить, то вообще без проблем».

«На 30 тысяч рублей прожить нереально. В виде эксперимента можно попробовать – жить на базе, ездить на метро и трамвае. Утром проснулся, выпил чай с сухарем, потренировался – тогда да.

А машину он водой будет заправлять, что ли? Есть машины, заправить которые стоит пять тысяч рублей. Три раза заправил – и уже половина суммы. Если на воде заправляться, то хватит», – заявил бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».

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