Консейсау был недоволен походом игроков «Милана» на концерт рэпера Lazza перед матчем с «Пармой»
По информации La Gazzetta dello Sport, главный тренер был раздражен из-за решения некоторых игроков посетить концерт итальянского рэпера Lazza в пятницу вечером в преддверии игры с «Пармой». Воскресный матч закончился волевой победой миланцев (3:2), уступавших до 92-й минуты встречи.
Утверждается, что среди футболистов, присутствовавших на концерте, были Давиде Калабрия, с которым Консейсау поругался после матча. Кроме того, мероприятие посетили Тео Эрнандес (был заменен в перерыве), Рубен Лофтус-Чик (недоступен из-за травмы) и Франческо Камарда (не вышел на поле).
Уточняется, что сам Lazza является болельщиком «Милана».
Консейсау о стычке с Калабрией: «Это как с детьми: если они ведут себя неправильно, нужно делать замечание. Замена Тео и Леау? Нам надо было улучшить игру, имена неважны»
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