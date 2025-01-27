Консейсау был недоволен походом игроков «Милана» на концерт рэпера Lazza перед матчем с «Пармой»

Сержиу Консейсау был недоволен из-за похода игроков «Милана» на концерт.

По информации La Gazzetta dello Sport, главный тренер был раздражен из-за решения некоторых игроков посетить концерт итальянского рэпера Lazza в пятницу вечером в преддверии игры с «Пармой». Воскресный матч закончился волевой победой миланцев (3:2), уступавших до 92-й минуты встречи.

Утверждается, что среди футболистов, присутствовавших на концерте, были Давиде Калабрия , с которым Консейсау поругался после матча. Кроме того, мероприятие посетили Тео Эрнандес (был заменен в перерыве), Рубен Лофтус-Чик (недоступен из-за травмы) и Франческо Камарда (не вышел на поле).

Уточняется, что сам Lazza является болельщиком «Милана ».

Консейсау о стычке с Калабрией: «Это как с детьми: если они ведут себя неправильно, нужно делать замечание. Замена Тео и Леау? Нам надо было улучшить игру, имена неважны»