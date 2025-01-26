Консейсау о стычке с Калабрией: «Мы не в церкви, в футболе это нормально. Я обсуждал с Давиде игровую ситуацию, было много лишних слов, на мой взгляд»
Главный тренер «Милана» заменил вице-капитана на 77-й минуте матча 22-го тура Серии А против «Пармы», когда команда уступала со счетом 1:2. «Россонери» забили два гола в добавленное время и вырвали победу.
После финального свистка португальский тренер подбежал к 28-летнему итальянцу и стал что-то ему высказывать на повышенных тонах. Футболисты и люди из штаба Сержиу развели их в разные стороны.
«Я живу игрой, в эти моменты во мне много страсти и желания победить. Был немного лишний адреналин, я обсуждал игровую ситуацию с Давиде, и, на мой взгляд, было сказано много лишних слов.
Игроки знают, что они важны для меня, как семья. Если я в ресторане, и мой сын сделает что-то, что мне не понравится, я сделаю ему замечание, в этом нет лицемерия. Это было не очень приятно видеть, но в футболе это нормально. Мы ведь не в церкви», – сказал Консейсау.
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