«Ботафого» подтвердил переход Вендела из «Зенита» в июне. Контракт – до 2029-го
Вендел перейдет в «Ботафого» из «Зенита» следующим летом.
Бразильский клуб объявил, что полузащитник присоединится к команде в июне 2025 года. Контракт 27-летнего игрока рассчитан сроком до 2029 года.
Ранее «Зенит» подписал Луиса Энрике из «Ботафого». В обмен в бразильский клуб перешли Вендел и Артур, о трансфере последнего было объявлено вчера.
Отступные Вендела в «Ботафого» – 300 млн евро для иностранных клубов, «Зенит» получит 20 млн. Контракт бразильца вступит в силу 3 июня, он сможет сыграть в финале Кубка России
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Ботафого»
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