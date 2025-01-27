«Ботафого» подтвердил переход Вендела из «Зенита» в июне. Контракт – до 2029-го

Вендел перейдет в «Ботафого» из «Зенита» следующим летом.

Бразильский клуб объявил, что полузащитник присоединится к команде в июне 2025 года. Контракт 27-летнего игрока рассчитан сроком до 2029 года.

Ранее «Зенит» подписал Луиса Энрике из «Ботафого». В обмен в бразильский клуб перешли Вендел и Артур, о трансфере последнего было объявлено вчера.

Отступные Вендела в «Ботафого» – 300 млн евро для иностранных клубов, «Зенит» получит 20 млн. Контракт бразильца вступит в силу 3 июня, он сможет сыграть в финале Кубка России