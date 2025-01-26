Артур попрощался с «Зенитом»: «Три титула, важные голы и моменты – ухожу с уверенностью, что всегда делал все возможное. Навсегда сохраню это время в сердце»
Артур Гимараэс попрощался с «Зенитом».
Сегодня 26-летний вингер официально стал игроком «Ботафого». Сообщалось, что «Зенит» получит 10 млн евро и 20% от суммы в случае последующей перепродажи бразильца.
«Время, которое я навсегда сохраню в своем сердце. Три титула, важные голы, моменты, которые ознаменовали мою карьеру как профессионала, так и человека.
Я безмерно благодарен всем, кто является частью этого клуба. Партнеры по команде, персонал, руководство. Мы проделали хорошую работу, приложив немало усилий и добившись определенных результатов.
Я ухожу с уверенностью, что я всегда делал все возможное. Удачи в будущем, «Зенит». Моя поддержка всегда будет с вами. Спасибо!» – сказал Артур.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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