Артур попрощался с «Зенитом»: «Три титула, важные голы и моменты – ухожу с уверенностью, что всегда делал все возможное. Навсегда сохраню это время в сердце»

Артур Гимараэс попрощался с «Зенитом».

Сегодня 26-летний вингер официально стал игроком «Ботафого ». Сообщалось, что «Зенит » получит 10 млн евро и 20% от суммы в случае последующей перепродажи бразильца.

«Время, которое я навсегда сохраню в своем сердце. Три титула, важные голы, моменты, которые ознаменовали мою карьеру как профессионала, так и человека.

Я безмерно благодарен всем, кто является частью этого клуба. Партнеры по команде, персонал, руководство. Мы проделали хорошую работу, приложив немало усилий и добившись определенных результатов.

Я ухожу с уверенностью, что я всегда делал все возможное. Удачи в будущем, «Зенит». Моя поддержка всегда будет с вами. Спасибо!» – сказал Артур .