«Крылья» объявили о расторжении аренды Мендеса из ЦСКА. Чилиец не приехал на сборы

«Крылья Советов» и ЦСКА расторгли договор аренды Виктора Мендеса.

«Виктор Мендес покидает «Крылья Советов ». Между руководством ПФК «Крылья Советов» и футбольным клубом ЦСКА достигнута договоренность о расторжении арендного соглашения по Виктору Мендесу.

Чилийский полузащитник перешел в «Крылья Советов» в сентябре прошлого года и провел 13 игр в составе нашей команды, отметился одной голевой передачей.

Ранее Виктор Мендес не явился на первый сбор в этом году и не вышел на связь с клубным руководством «Крыльев», – говорится в заявлении самарского клуба.

Ранее «Коло‑Коло» объявил о переходе полузащитника ЦСКА, однако армейцы опровергли информацию о завершении трансфера.