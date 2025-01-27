«Крылья» объявили о расторжении аренды Мендеса из ЦСКА. Чилиец не приехал на сборы
«Крылья Советов» и ЦСКА расторгли договор аренды Виктора Мендеса.
«Виктор Мендес покидает «Крылья Советов». Между руководством ПФК «Крылья Советов» и футбольным клубом ЦСКА достигнута договоренность о расторжении арендного соглашения по Виктору Мендесу.
Чилийский полузащитник перешел в «Крылья Советов» в сентябре прошлого года и провел 13 игр в составе нашей команды, отметился одной голевой передачей.
Ранее Виктор Мендес не явился на первый сбор в этом году и не вышел на связь с клубным руководством «Крыльев», – говорится в заявлении самарского клуба.
Ранее «Коло‑Коло» объявил о переходе полузащитника ЦСКА, однако армейцы опровергли информацию о завершении трансфера.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Крыльев»
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