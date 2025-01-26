Индзаги о 4:0 с «Лечче»: «Интер» показал решительную и агрессивную игру, два гола отменили из-за сантиметрового офсайда. Говорил в июле, что будет серьезная гонка за титул, так и происходит»

Симоне Индзаги высказался о победе над «Лечче» (4:0).

«Мы здорово начали игру, я поздравил команду, но это было непросто, ведь мы вернулись домой в среду на рассвете. Мы показали сосредоточенную, решительную и агрессивную игру, так как знали, что «Лечче » будет играть в атаку. Также были еще два гола, которые отменили из-за сантиметрового офсайда. Такое же случилось с нами в Праге.

Ребята играют каждые три дня уже на протяжении многих месяцев, и так будет продолжаться, поэтому нам нужно держать этот ритм.

В прошлом сезоне он [Давиде Фраттези ] был нашим секретным оружием наряду с Карлосом Аугусто и Аслани , ведь благодаря тем, кто всегда был готов выйти на поле и заменить кого-то, мы никогда не ощущали отсутствия игроков. Без их вклада мы бы не смогли выиграть наше 20-е скудетто. У меня хорошие отношения с Давиде, он был важен для нас в прошлом сезоне, заслужил место в сборной Италии, а последние три недели у него были небольшие проблемы с физической формой, но теперь он полностью восстановился.

Нам пришлось обходиться без Чалханоглу в течение многих матчей в этом сезоне, но Аслани хорошо справляется. Я сомневался, стоит ли выпускать его на пятый матч подряд, но решил сделать ротацию. Последний гол, который мы пропустили на выезде, был в Удине в сентябре. За этими рекордами стоит огромная ежедневная работа на тренировках, и мне повезло работать в таких клубах, как «Лацио» и «Интер», где мне предоставили карт-бланш, а игроки были готовы следовать за мной.

«Наполи» и «Аталанта» делают нечто экстраординарное, как и «Интер». У нас нет страха, есть только уважение к этим двум отличным командам, у которых великолепные тренеры и хороший футбол. Я говорил в июле, что это будет серьезная гонка за титул, и так оно и происходит», – сказал главный тренер «Интера » в интервью Sky Sport Italia.