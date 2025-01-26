«Интер» разгромил «Лечче» – 4:0. Команда Индзаги не пропускает в гостевых матчах Серии А с сентября
«Интер» на выезде разгромил «Лечче» в 22-м туре Серии А (4:0).
В прематче «Интер» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.35. На победу с форой (-3,5) давали 6.50. Ставка на «обе забьют – нет» зашла за 1.85.
«Интер» сохранил ворота «сухими» в 7 гостевых матчах подряд в Серии А. Последний раз команда Симоне Индзаги пропускала в гостях в 6-м туре – от «Удинезе» (2:3).
В следующем туре Серии А «Интер» сыграет с «Миланом».
Опубликовала: Венера Кравченко
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