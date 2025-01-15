Лещук о покупках в США: «Самурайский шлем 1600-какого-то года, всю поездку со мной катался. В Нью-Йорке зашел в галерею, спонтанно купил картину бывшего художника «Диснея» за 3 тысячи долларов»
– В прошлом году вы покупали пост с собой на Таймс-сквер.
– Я это сделал, так как просто было интересно.
– Какие экзотические покупки делали в этот раз?
– Купил самурайский шлем 1600-какого-то года, дома стоит. Купил в антикварном магазине. Он всю поездку со мной катался: в Нью-Йорке мне вещи не сразу пришли, а там холодно – и я в одном свитере, без куртки, носков и трусов, но зато со шлемом.
– Сколько стоил шлем?
– Около 3 тысяч долларов.
– Чемодан в итоге вернули?
– Да, привезли на следующий день в отель. Пошел в «Зару» куртку покупать, и нигде не было курток зимних. Взял оставшуюся на размер меньше в итоге.
– Помните ли вы самую необдуманную покупку, о которой жалеете?
– Покупки, о которой жалею, нет – это всегда история, воспоминания.
В Нью-Йорке этой зимой купил картину спонтанно: зашел в галерею, хотел посмотреть, просто прогуляться, но попался владелец, мы с ним разговорились, и он сказал мне: «Я хочу тебе сделать предложение, от которого невозможно отказаться». Сделал очень большую скидку на картину, которую я хотел купить.
– Сколько стоила картина?
– 3 тысячи долларов.
– Что на ней изображено?
– Ее рисовал бывший диснеевский художник. На ней фигурка Дональда Дака (на самом деле на фото Даффи Дак из мультфильмов серии Looney Tunes и Merrie Melodies компании Warner Brothers – Спортс’‘), бежавшая из картины, – сказал голкипер «Динамо».
Лещук о зарплатах футболистов: «Что мешает авторам комментариев стать «паспортистами»? Будете столько же получать. Не было бы футбола – был бы курьером или на что хватило бы мозгов»
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