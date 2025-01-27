Де Йонг после 7:1 с «Валенсией»: «Барса» сможет продолжить в том же духе, надеюсь. За Ла Лигу можно бороться»

Френки де Йонг считает, что «Барселона» сохраняет шансы на победу в Ла Лиге.

В матче 21-го тура каталонцы разгромили «Валенсию» со счетом 7:1 и до 3 очков сократили отставание от «Атлетико». Лидирующий «Реал» опережает «Барселону» на 7 баллов.

«У нас был сложный период в Ла Лиге , и я надеюсь, что теперь мы сможем продолжить в том же духе. Думаю, мы хорошо сыграли в Ла Лиге, кроме, конечно, последних матчей. Мы потеряли много очков. Я счастлив снова победить и надеюсь, что мы сможем продолжать так же, чтобы быть ближе к лидерам.

Я уже чувствую себя хорошо. После перерыва я готов на сто процентов. Мне нужно доказать, что я должен играть [в стартовом составе].

Конечно, за Ла Лигу можно бороться», – сказал полузащитник «Барселоны».