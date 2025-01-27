Фермин набрал 19 очков за 2+2 с «Валенсией». До этого у полузащитника «Барселоны» не было результативных действий в Ла Лиге
«Барселона» дома разгромила «Валенсию» в 21-м туре чемпионата Испании (7:1).
Фермин Лопес забил 2 гола и отдал 2 ассиста, у него 19 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +6 за ассисты). Полузащитника выбрали 39 менеджеров (0,47%).
До матча с «Валенсией» у Лопеса не было результативных действий в этом сезоне Ла Лиге. У него были 1+2 в 5 играх Лиги чемпионов и 1 ассист в 2 матчах Кубка Испании.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘
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