Фермин набрал 19 очков за 2+2 с «Валенсией». До этого у полузащитника «Барселоны» не было результативных действий в Ла Лиге

«Барселона» дома разгромила «Валенсию» в 21-м туре чемпионата Испании (7:1).

Фермин Лопес забил 2 гола и отдал 2 ассиста, у него 19 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +6 за ассисты). Полузащитника выбрали 39 менеджеров (0,47%).

До матча с «Валенсией» у Лопеса не было результативных действий в этом сезоне Ла Лиге. У него были 1+2 в 5 играх Лиги чемпионов и 1 ассист в 2 матчах Кубка Испании.

👉 Моя команда в Ла Лиге