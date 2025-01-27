Флик о 7:1 с «Валенсией»: «Игроки действовали безупречно, были очень вовлечены. Хорошо, когда есть трудности с выбором стартового состава»
Ханс-Дитер Флик высказался после разгромной победы над «Валенсией».
«Барселона» одержала победу со счетом 7:1 в матче 21-го тура Ла Лиги.
«Сегодня было важно увидеть свежих игроков, они отлично справились. Все были очень вовлечены и действовали безупречно.
Мы ни разу не проигрывали со Шченсным в воротах, и для меня это очень важно. Ситуация складывается не лучшим образом для Иньяки Пеньи, но таков футбол. Я принял это решение вместе со своим штабом, и мы довольны.
Фермин поучаствовал в нескольких голах и был признан лучшим игроком матча. Я в восторге от него, он здорово владеет мячом, хорошо завершает атаки.
Подбор игроков – моя работа. Сложности с выбором одиннадцати игроков для стартового состава – это хорошо», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем