Флик о 7:1 с «Валенсией»: «Игроки действовали безупречно, были очень вовлечены. Хорошо, когда есть трудности с выбором стартового состава»

Ханс-Дитер Флик высказался после разгромной победы над «Валенсией».

«Барселона » одержала победу со счетом 7:1 в матче 21-го тура Ла Лиги .

«Сегодня было важно увидеть свежих игроков, они отлично справились. Все были очень вовлечены и действовали безупречно.

Мы ни разу не проигрывали со Шченсным в воротах, и для меня это очень важно. Ситуация складывается не лучшим образом для Иньяки Пеньи, но таков футбол. Я принял это решение вместе со своим штабом, и мы довольны.

Фермин поучаствовал в нескольких голах и был признан лучшим игроком матча. Я в восторге от него, он здорово владеет мячом, хорошо завершает атаки.

Подбор игроков – моя работа. Сложности с выбором одиннадцати игроков для стартового состава – это хорошо», – сказал главный тренер «Барселоны».