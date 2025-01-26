Мостовой предложил «Спартаку» поднять Угальде зарплату: «Чтобы не повторить историю с Бителло. Все-таки Манфред – ключевой игрок»
Александр Мостовой дал совет «Спартаку».
«Можно немного поднять зарплату Угальде, чтобы не повторить историю с Бителло. Все-таки Манфред – это ключевой игрок «Спартака» прямо сейчас. Можно таким образом показать, что в клубе на него рассчитывают.
Но, конечно, на поводу у игрока идти не стоит, если требования будут какими-то неадекватными», – считает бывший хавбек красно-белых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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