Мостовой предложил «Спартаку» поднять Угальде зарплату: «Чтобы не повторить историю с Бителло. Все-таки Манфред – ключевой игрок»

Александр Мостовой дал совет «Спартаку».

«Можно немного поднять зарплату Угальде, чтобы не повторить историю с Бителло . Все-таки Манфред – это ключевой игрок «Спартака » прямо сейчас. Можно таким образом показать, что в клубе на него рассчитывают.

Но, конечно, на поводу у игрока идти не стоит, если требования будут какими-то неадекватными», – считает бывший хавбек красно-белых.