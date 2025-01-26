Непомнящий о Бителло: «Он должен быть наказан. Но и узнать его позицию, если у него «чемоданное настроение», то задуматься, нужен ли он «Динамо»

Валерий Непомнящий считает, что «Динамо» следует наказать Бителло.

Напомним, 13 января футболисты «Динамо» вышли из отпуска, но Бителло не прибыл в расположение клуба. Полузащитник вернулся в команду лишь сегодня.

– Он должен быть наказан. Но и узнать его позицию... Если у него «чемоданное настроение», то задуматься о том, нужен он команде или нет.

– Именно в отношении бразильцев нет смысла попытаться заинтриговать деньгами?

– Не знаю. Не все же одинаковые. У одних это есть, у других – нет. Это проблема воспитания.

– Если «Динамо» пойдет Бителло на уступки, не получится так, что потом все выстроятся в очередь?

– Я думаю, что это индивидуально. Это не может быть какой-то коллективной безответственностью, – сказал футбольный тренер.

Все инсайды о саге Бителло – что вообще произошло?