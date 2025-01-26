Непомнящий о Бителло: «Он должен быть наказан. Но и узнать его позицию, если у него «чемоданное настроение», то задуматься, нужен ли он «Динамо»
Валерий Непомнящий считает, что «Динамо» следует наказать Бителло.
Напомним, 13 января футболисты «Динамо» вышли из отпуска, но Бителло не прибыл в расположение клуба. Полузащитник вернулся в команду лишь сегодня.
– Он должен быть наказан. Но и узнать его позицию... Если у него «чемоданное настроение», то задуматься о том, нужен он команде или нет.
– Именно в отношении бразильцев нет смысла попытаться заинтриговать деньгами?
– Не знаю. Не все же одинаковые. У одних это есть, у других – нет. Это проблема воспитания.
– Если «Динамо» пойдет Бителло на уступки, не получится так, что потом все выстроятся в очередь?
– Я думаю, что это индивидуально. Это не может быть какой-то коллективной безответственностью, – сказал футбольный тренер.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем