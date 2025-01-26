Экс-генсек РФС Воробьев о Бителло: «Напоминает миграцию отдельных особей чешуекрылых. «Динамо» действует сродни энтомологам, которые поймали ценный экземпляр и хотят его сохранить или обменять»

Анатолий Воробьев высказался о ситуации с Бителло и «Динамо».

Напомним, бразилец не прибыл в расположение «Динамо» после отпуска, завершившегося 13 января. Полузащитник вернулся в команду лишь сегодня.

– Перемещение Бителло напоминает мне миграцию отдельных особей чешуекрылых, которые могут из одной области обитания перемещаться в другую, а потом возвращаться обратно.

– Как оцените действия «Динамо»?

– Динамовские руководители действуют сродни энтомологам, которые поймали ценный экземпляр для своей коллекции и хотят его сохранить или обменять на такой же ценный, – сказал бывший первый вице-президент «Динамо » и экс-генсек РФС.

Все инсайды о саге Бителло – что вообще произошло?