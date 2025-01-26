Экс-генсек РФС Воробьев о Бителло: «Напоминает миграцию отдельных особей чешуекрылых. «Динамо» действует сродни энтомологам, которые поймали ценный экземпляр и хотят его сохранить или обменять»
Анатолий Воробьев высказался о ситуации с Бителло и «Динамо».
Напомним, бразилец не прибыл в расположение «Динамо» после отпуска, завершившегося 13 января. Полузащитник вернулся в команду лишь сегодня.
– Перемещение Бителло напоминает мне миграцию отдельных особей чешуекрылых, которые могут из одной области обитания перемещаться в другую, а потом возвращаться обратно.
– Как оцените действия «Динамо»?
– Динамовские руководители действуют сродни энтомологам, которые поймали ценный экземпляр для своей коллекции и хотят его сохранить или обменять на такой же ценный, – сказал бывший первый вице-президент «Динамо» и экс-генсек РФС.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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