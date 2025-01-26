«Интер» не проигрывает в Серии А с сентября: 13 побед, 4 ничьих. Дальше – «Милан», нанесший «нерадзурри» единственное поражение
«Интер» выиграл 7 из 8 последних матчей в Серии А.
Команда Симоне Индзаги разгромила «Лечче» в 22-м туре – 4:0.
«Нерадзурри» не проигрывают с 22 сентября – тогда единственное поражение в чемпионате им нанес «Милан». С тех пор – 13 побед и 4 ничьих.
В следующем туре «Интер» ждет как раз миланское дерби. Матч пройдет 2 февраля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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