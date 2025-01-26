«Интер» не проигрывает в Серии А с сентября: 13 побед, 4 ничьих. Дальше – «Милан», нанесший «нерадзурри» единственное поражение

«Интер» выиграл 7 из 8 последних матчей в Серии А.

Команда Симоне Индзаги разгромила «Лечче » в 22-м туре – 4:0.

«Нерадзурри» не проигрывают с 22 сентября – тогда единственное поражение в чемпионате им нанес «Милан ». С тех пор – 13 побед и 4 ничьих.

В следующем туре «Интер » ждет как раз миланское дерби. Матч пройдет 2 февраля.